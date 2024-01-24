إزاي تجيبـها نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم “اولي إعدادي”

تزيد معدلات البحث على جوجل بخصوص نتيجة الصف الاول الاعدادي، حيث يريد أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي، وتم الانتهاء حاليا فى جميع المدارس الإعدادية ويتم تجهيز الكنترولات لرصد الدرجات واستخراج الشهادات للطلاب،يمكن التعرف على كافة التفاصيل حول هذه النتيجة فى السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، وتكون كل مدرسة مسؤولة عن إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم، وستبدأ المدارس خلال الأيام القادمة الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، بعد انتهاء كنترولات المدارس من أعمال التصحيح والمراجعة وجميع الإجراءات اللازمة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

اختر الصف الأول الإعدادي عند خانة الصف.

كذلك اختر الفصل الدراسي الأول.

حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها فى أماكنها المحددة.

ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الخاصة به.

درجات المواد في نتيجة الصف الأول الإعدادي

يكون المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 من 160، ويصبح الطالب ناجحا بحصوله على 80 درجة في المجموع الكلي لدرجات المواد، ويتم حساب نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 كما يلى: