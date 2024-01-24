إزاي تجيب نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول 2024 | نتيجة الصف السادس

يتم البحث على جوجل بكثرة عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول برقم الجلوس والاسم من قبل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، حيث يرغب العديد منهم في معرفة النتيجة التي حصلوا عليها في اختبارات منتصف العام الدراسي وذلك في حال ظهور النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية أن نتيجة الشهادة الابتدائية سوف تكون متاحة فور إنتهاء المعلمين من تصحيح وتجميع أوراق الاختبارات وفور الانتهاء من عملية التصحيح سوف يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها من خلال المدارس تباعاً وذلك مع بداية الأسبوع المقبل، ولكافة التفاصيل فى المقال التالي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

أوضحت مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية على حدى، موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات وأعمال رصد الدرجات.

موعد فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الابتدائية

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية إن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في القليوبية يتم الإعلان عنها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية، عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة، تابعة حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم على أن يتم مراجعة الدرجات، وإخطار الطالب وولي الأمر بنتائج الفحص، وتعديل النتيجة وذلك في حال وجود درجات مستحقة له.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالألوان

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول عن طريق الألوان حيث أنه سوف يتم استبدال الدرجات بالالوان وذلك وفقاً للقرارات الوزارية الجديدة فيما يلي :

اللون الأحمر يعني أن الطالب لم يتقن المهارات. كذلك اللون الأصفر يعني أن الطالب بحاجة الى الدعم وقد حصل على درجات من 50 إلى 65. اللون الأخضر يعني أن الطالب أمتلك المعارف والمهارات وقد حصل على درجات من 65 إلى 85. اما اللون الأزرق يعني أن الطالب قد فاق التوقعات وحصل على درجات من 85 إلى 100.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول من خلال موقع نتيجة نت حيث يتم هذا بكل سهولة ويسر عن طريق التوجه إلى الموقع وكتابة بيانات التلميذ بشكل صحيح وبعدها الضغط على عرض النتائج، والجدير بالذكر أن الموقع يقوم بنشر نتائج التلاميذ ابتداءً من الصف الرابع وحتي الثانوية العامة.