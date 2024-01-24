استعــلم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي { وزارة العمل} spa gov iq كافـــة المستفيدين

زاد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعد أن صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة خلال بضعة أيام، وذلك بعد إتمام فحص الطلبات المقدمة، ومن المتوقع أن يشمل هذا البرنامج أكثر من ألف أسرة، حيث يمثل هذا البرنامج دعما للأسر محدودة الدخل، كي توفر لهم الدولة حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أعلنت الوزارة أيضا عن عدة شروط للحصول على هذا الدعم وطريقة التقديم فيه بأبسط الطرق.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط يجب توفرها للحصول على هذا الدعم، اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وتأتي هذه الشروط على الشكل التالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون المتقدم متواجد بشكل دائم في العراق.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي نوع من أنواع برامج الدعم.

كذلك ألا يمتلك الشخص أي نوع من العقارات أو الممتلكات بإسمه.

يجب أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للرجال و 16 عام للنساء.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام للرجال و 60 عام للنساء

ايضا يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

يجب أن يتم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح عند التقديم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ازدادت عمليات البحث عن كشوف المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ولكن وزارة العمل لن تعلن عن موعد صدورها حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء بعد الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة، وقد وفرت وزارة العمل خدمة إلكترونية مجانية لكل مواطن عراقي للاستعلام عن كشوفات المقبولين بطريقة سهلة، وسيتم الاستعلام عن طريق الخطوات التالية: