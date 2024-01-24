اعرفــها كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ما زال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية جاريا حيث إن جميع المستفيدين يرغبون في معرفة أي تفاصيل جديدة حول القوائم التي من خلالها يتعرفون على أسمائهم إذا كانت ضمن المشمولين أم لا، كل ذلك كان سببا في رد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هذا الكم من التساؤلات وخاصة تلك التي تدور حول موعد صرف الدعم، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل رد الوزارة وكيفية الاستعلام عن الأسماء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إن دعم الرعاية الاجتماعية من أشهر أنماط الدعم المقدم داخل الدولة العراقية حيث يستفيد من هذا الدعم جميع الأسر التي تحتاج لمن يمد لها يد العون والمساعدة، لا سيما أنه يستفيد من هذا الدعم أصحاب الدخل المنخفض وكذلك الأرامل والعديد من الفئات التي تكون في حاجة ماسة لتوفير أي أموال تساعدها في استكمال متطلبات الحياة.

بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت على أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم رفع قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة الرسمي وكذلك على موقع مظلتي، أما إذا كنت ترغب في معرفة الشروط للانضمام فإنها تكمن فيما يلي

لا بد من أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يقدم المواطن كافة المستندات التي تثبت عدم امتلاكه لأي عقارات أو أصول سكنية.

يفضل أن يكون المتقدم من السكان الدائمين داخل حدود دولة العراق.

كذلك يفضل عدم ملكية أي سجل أو تسجيلات تجارية لدى المتقدم.

خطوات الاطلاع على كشوفات المشمولين من مظلتي

في ضوء وجود الكثير من المواقع المضللة كان لا بد من أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتنويه على المواطنين الجدد الذين لم يسبق لهم صرف دعم الرعاية الاجتماعية، أنه لا بد من أن يتم الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال منصة مظلتي.

على أن تكون خطوات الاستعلام بصفة عامة كالتالي