أقوى اشارة : تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات .. لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي في افريقيا 2023

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات، والتى تذيع اليوم مباراة منتخب المغرب الأخيرة في دور المجموعات وهو المباراة الفاصلة من أصعب ترتيب مجموعة في البطولة حيث أن مباريات اليوم لتلك المجموعة، سوف تحدد متصدر المجموعة والثاني في سيناريوهات جميعها متوقعة اليوم، وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي أن سبورت ماكس وقناة المغربية الرياضية والى إليك ترددها الجديد.

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات

تعتبر مجموعة منتخب المغرب هي الأصعب على الإطلاق بالرغم من تصدر المنتخب المغربي بأربعة نقاط إلى أن اصحاب المركز الثاني والثالث متساويين بنقطتين، ومباراة اليوم هو الفاصلة لكلا فرق المجموعة ولكن في أصعب السيناريوهات للمنتخب المغربي وهى و الخسارة فانه سوف يصعد ثاني المجموعة ، ولكن المباراة الفاصلة هي التي بين الكونغو وتنزانيا اليوم ، بينما يواجه المغرب اليوم منتخب زامبيا اخر المجوعة برصيد نقطة وحيدة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المغرب وفى تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، ويعتبر منتخب المغربي أقوي الفرق المرشحة للفوز باللقب هذا العام.

تردد قناة المغربية الرياضية

اضبط إشارة تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات التي تنقل اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 مباراة المغرب وزامبيا عبر ترددها التالية:

تردد قناة 1 TNT علي نايل سات

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة 2 TNT علي نايل سات

التردد: 11476.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TNT علي عرب سات