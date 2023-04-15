أخبار مصر
وانتا قاعد في البيت.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 برقم الهاتف من خلال موقع المصرية للاتصالات
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023
يعد التليفون الأرضي من الوسائل الرئيسية للاتصال وتوفر شركات الاتصالات خدمات متنوعة للمستخدمين، من بينها الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي عبر الإنترنت وفي هذا المقال، سوف نتحدث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023
اتبع الخطوات التالية حتى تستعلم على فاتورة تليفونك عن طريق رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023:
- قم بالدخول على رابط المصرية للاتصالات عن طريق الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-EG
- عند الوصول إلى الموقع، ستجد خيارات متعددة تتيح لك الوصول إلى خدمات مختلفة، بما في ذلك استعلام عن فواتير التليفون الأرضي، يمكنك اختيار الخيار الذي يناسبك من بين الخيارات التالية: “استشر عبر الهاتف” أو “استشر رقم الحساب” أو “استشر بالرقم الجديد”.
- بعد اختيار الخيار المناسب، سيتم طلب رمز المنطقة ورقم الهاتف، يجب عليك إدخال هذه المعلومات بدقة وفقًا للتعليمات الموجودة على الموقع.
- بمجرد إدخال المعلومات الصحيحة، يمكنك النقر على زر “إظهار الفواتير” لعرض فواتير التليفون الأرضي الخاصة بك.
- يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة للفاتورة، بما في ذلك المبالغ المستحقة وتاريخ الاستحقاق.
- يمكنك أيضًا التحقق من فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق الهاتف، حيث يمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 للاستفسار عن حالة الفاتورة والمبالغ المستحقة.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2023
بعد أن تعرفنا على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023، هناك عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر إبريل 2023:
- الدفع النقدي: يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي في أي فرع لشركة “مصر للاتصالات” باستخدام النقد.
- الدفع عبر المصرف الإلكتروني: يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق تطبيقات البنوك الإلكترونية المختلفة، مثل تطبيق “مباشر” للبنك الأهلي المصري وتطبيق “CIB الآن” لبنك CIB.
- الدفع عبر خدمات الدفع الإلكتروني: يمكنك استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل “فوري” و”فيزا” و”ماستركارد” و”باي بال” لدفع فاتورة التليفون الأرضي.
- الدفع عن طريق البريد: يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق البريد من خلال إرسال شيك بالمبلغ المستحق إلى عنوان شركة “مصر للاتصالات”.
- يرجى الانتباه إلى أن بعض الخيارات التي ذكرناها قد تتطلب رسوم إضافية، ويجب التحقق من ذلك قبل الاختيار.