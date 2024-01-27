القط والفار مش سايبين بعض .. تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تم اصدار تردد قناة توم وجيري 2024، وهو ما يثير اهتمام الكثير من الأمهات حالياً، فقناة توم وجيري هي واحدة من القنوات التلفزيونية المعروفة التي تستهدف الأطفال وتتمتع بشعبية كبيرة بينهم، حيث تقدم القناة مجموعة رائعة من أفلام الكرتون التي تسلي الأطفال وتجلب الفرحة إلى قلوبهم، وخاصةً خلال مدة إجازة نصف العام، في هذا المقال سنوفر إليكم التردد الجديد الخاص بالقناة، بالإضافة إلى طريقة استقبال تردد القناة الجديد لعام 2024 بسهولة وسرعة.

تردد قناة توم وجيري 2024

يمكنك الآن متابعة مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون عبر تردد قناة توم وجيري 2024، وذلك على مدار اليوم بدون انقطاع، حيث تعتبر حلقات الكرتون الشهير “توم وجيري” هو من بين أبرز ما يعرض على هذه القناة، يعرف الكرتون بشخصية الفأر الصغير جيري الذي يقوم بعمل مقالب كوميدية في القط توم الذي يحاول بشتى الطرق الإمساك به وغالبًا ما يتمكن الفأر جيري من الهروب منه بسبب ذكاءه وسرعته، وفيما يلي نقدم لكم تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز قناة: 27500.

تردد قناة توم وجيري hd

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري، وذلك باتباع الخطوات التالية بسهولة: