رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول 2023 برقم الجلوس| رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الآونة الأخيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة وخاصة مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي غدا الأربعاء الموافق 24 يناير من العام الحالي، وينتظر الطلاب وآبائهم نتائج الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من الامتحانات بعشرة أيام.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

ارتفعت معدلات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ومن المتوقع أنه يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الأسبوع الأول من فبراير أي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعشرة أيام، وتحدد نتيجة الشهادة الإعدادية أداء الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول وقياس مستوى الطلاب خلال الفصل حتى يستعدوا بشكل أفضل مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة أو مديرية التربية والتعليم في المحافظة، ويمكن معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الخدمات التعليمية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة التعليمية الإلكترونية.

اختيار المرحلة التعليمية.

تحديد الصف الدراسي للطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والذي حصل عليه الطالب من المدرسة خلال تأدية الامتحانات.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار عرض نتيجة الشهادة الإعدادية وتظهر بعدها سجل الدرجات الخاص بالطالب في كل مادة.

جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في الجيزة

قام 200 ألف و85 طالبًا بتأدية الامتحانات وتم توزيع الطلاب على 698 لجنة امتحانية، وبدأت الامتحانات من يوم الأربعاء الموافق 17 يناير من العام الحالي وستنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير من العام الحالي، وجاء جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي كالتالي: