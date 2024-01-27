direct link رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول بوابة نتائج الأزهر الشريف

نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس أصبحت تشغل بال الكثيرين من الطلاب وذلك بعد انتهاء الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية الأزهرية من الامتحانات الخاصة بهم في الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، حيث بدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحانات بمادة الفقه واللغة العربية واستمرت الامتحانات حتى يوم 23 يناير 2024، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول النتيجة ورابط الاستعلام عنها.

نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

وصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ممن قد قاموا بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية إلى حوالي 177,109 طالب وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في محافظة القاهرة حوالي 11,606 طالب وطالبة.

وبمجرد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم بدأوا في التساؤل عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024، حيث أن إدارة المعاهد الأزهرية أوضحت أنها ما هي إلا ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كما قامت أيضًا بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند تصحيح إجابات الطلاب، فقد تم التشديد على عدم السماح بدخول أي من المصححين إلى الكنترول.

كما أكدت على ضرورة تصحيح كل مدرس المواد التي يدرسها وفي حال لم يتواجد مدرس المادة بالكنترول يتم رصد درجات المواد من الموجة، وذلك حتى يضمن كل طالب الحصول على حقه ودرجاته ولا يتعرض أي من الطلاب للظلم في الدرجات التي يستحقها.

وبعد الانتهاء من رصد الدرجات سيتم رفعها بمجرد إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة على موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية حتى يتمكن أي من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الاطلاع على النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا بمنتهى السهولة دون الذهاب إلى المعاهد المسجلين بها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

تعتبر طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس سهلة للغاية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم في البداية بالدخول إلى خدمات بوابة الازهر الشريف.

قم بعدها بالضغط فوق أيقونة نتائج الشهادة الأزهرية.

ثم اضغط فوق نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وادخل رقم الجلوس الخاص بك.

بعدها اضغط فوق أيقونة عرض النتيجة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كما ذكرنا لكم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بدأت يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 واستمرت حتى يوم 23 يناير 2024 وجاء جدول الامتحانات الخاص بالطلاب كالآتي: