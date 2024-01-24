مفيش حاجة جايبة نتيجة.. وصفة فولاذية من البصل والعسل لتطويل وكثافة الشعر “شعرك هيرمح وراكي زي الخيل”

كل امرأة تريد أن تحصل على شعر طويل لأنها تعلم جيدا أن الشعر هو أحد أهم علامات جمال المرأة وهو ما يزيد من أنوثتها وجاذبيتها خاصة أمام زوجها، ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يجريها عدد كبير من النساء قد تؤثر بشكل سلبي على صحة الشعر وتؤدي إلى إتلافه وضعف نموه، وقد يهلك الشعر ويتحول إلى شعر قصير، ومع هذا لا داعي للقلق حيث إنه يمكن لمجموعة من الوصفات الطبيعية أن تساعد النساء في الحصول على شعر طويل وصحي بأقل التكاليف، بعيداً عن استخدام المنتجات الكيميائية الموجودة في مراكز أدوات التجميل، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر

يوجد العديد من الوصفات التي يمكن أن نعتمد عليها للحصول على شعر كثيف وطويل ناعم وصحي خالي من أي مشاكل، ولكن تظل وصفة البصل والعسل هي من أهم تلك الوصفات التي كان لها صدى خلال الفترة القليلة الماضية بعد تجربتها من قِبل عدد كبير جدا من النساء، اللاتي أشادوا بنتيجة هذه الوصفة خاصة في الجزء الذي يتعلق بتطويل الشعر، وفي هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة وقد جاءت على النحو التالي:

مقدار ربع كوب من عصير البصل.

مقدار ملعقة كبيرة عسل النحل.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

بعد أن تعرفنا معا على مكونات وصفة العسل والبصل لتطويل الشعر نحن بصدد معرفة الخطوات اللازمة لتحضير وتطبيق هذه الوصفة على الشعر وقد جاءت على النحو الآتي: