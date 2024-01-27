بعد تحديد مواجهة مصر والكونغو .. ترتيب مجموعة المغرب المجموعة السادسة من أمم أفريقيا 2023

ترتيب مجموعة المغرب المجموعة السادسة في الأمم الأفريقية عام 2024، حيث أن فريق المغرب قد قدم أداء جيد في البطولة وفاز الفريق في مباراة وتعادل في أخرى بالإضافة إلى أن المجموعة السادسة تضم ثلاثة فرق أخرى وهما جمهورية الكونغو وزامبيا وأيضًا تنزانيا وتحاول كافة الفرق الفوز في المباراة المتبقية لهم في دور المجموعات وهي الجولة الأخيرة والتي ستحدد الفرق المتأهلة لدور ال16.

ترتيب مجموعة المغرب

أصبح ترتيب المجموعة السادسة بعد أن انتهت الجولة الثانية في دوري المجموعات لبطولة أفريقيا كما يلي:

يأتي في صدارة المجموعة السادسة منتخب المغرب ويكون لديه رصيد 4 نقاط.

أما في المرتبة الثانية يأتي منتخب جمهورية الكونغو برصيد نقطتين.

في المرتبة الثالثة يكون منتخب زامبيا برصيد نقطتين.

في نهاية المجموعة يكون منتخب تنزانيا ولديه نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السادسة في الأمم الأفريقية عام 2024

ينتظر الجميع نهاية الجولة الأخيرة في دوري أمم أفريقيا لمعرفة الفريقين المتأهلين لدور ال16، ومن المتوقع أن يكون ترتيب المجموعة كما يلي: