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بعد تحديد مواجهة مصر والكونغو .. ترتيب مجموعة المغرب المجموعة السادسة من أمم أفريقيا 2023
ترتيب مجموعة المغرب المجموعة السادسة في الأمم الأفريقية عام 2024، حيث أن فريق المغرب قد قدم أداء جيد في البطولة وفاز الفريق في مباراة وتعادل في أخرى بالإضافة إلى أن المجموعة السادسة تضم ثلاثة فرق أخرى وهما جمهورية الكونغو وزامبيا وأيضًا تنزانيا وتحاول كافة الفرق الفوز في المباراة المتبقية لهم في دور المجموعات وهي الجولة الأخيرة والتي ستحدد الفرق المتأهلة لدور ال16.
ترتيب مجموعة المغرب
أصبح ترتيب المجموعة السادسة بعد أن انتهت الجولة الثانية في دوري المجموعات لبطولة أفريقيا كما يلي:
- يأتي في صدارة المجموعة السادسة منتخب المغرب ويكون لديه رصيد 4 نقاط.
- أما في المرتبة الثانية يأتي منتخب جمهورية الكونغو برصيد نقطتين.
- في المرتبة الثالثة يكون منتخب زامبيا برصيد نقطتين.
- في نهاية المجموعة يكون منتخب تنزانيا ولديه نقطة واحدة.
ترتيب المجموعة السادسة في الأمم الأفريقية عام 2024
ينتظر الجميع نهاية الجولة الأخيرة في دوري أمم أفريقيا لمعرفة الفريقين المتأهلين لدور ال16، ومن المتوقع أن يكون ترتيب المجموعة كما يلي:
- عند فوز المغرب على زامبيا سوف يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط.
- أما في حالة تعادل منتخب المغرب مع منتخب زامبيا يكون لدى المغرب 5 نقاط أما زامبيا 3 نقاط.
- في حالة فوز منتخب الكونغو على منتخب تنزانيا يصبح لدى منتخب الكونغو 5 نقاط، ومنتخب تنزانيا نقطة واحدة ويغادر البطولة.
- في حالة تعادل الكونغو وتنزانيا يصبح لدى الكونغو 3 نقاط، وتنزانيا نقطتين.
- التوقعات تشير إلى أن منتخب المغرب سوف يصعد بصدارة المجموعة، والمركز الثاني سوف يكون بين الكونغو وزامبيا أما منتخب تنزانيا فسوف يغادر البطولة.
- هناك أيضًا المنتخب الذي بالمركز الثالث سوف ينافس على أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث سوف يصعدون إلى دور ال16.