لعشاق الرياضة.. ثبت تردد قناة أون تايم سبورت الجديد بآخر تحديث (يناير 2024)

نشهد اهتماماً كبيراً من قبل عشاق الرياضة في البحث عن تردد قناة “أون تايم سبورت” الجديدة لعام 2024، تعتبر هذه القناة واحدة من الوجهات الرياضية البارزة التي نجحت في جذب جمهور كبير وبناء قاعدة جماهيرية قوية، تتميز بتقديم أحداث رياضية مثيرة جذبت انتباه العديد من المشاهدين، وتعد واحدة من أفضل القنوات التي تقدِم محتوى رياضياً مميزاً، وتستمر في البث على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القناة إضافة إلى ترددها الجديد وكيفية تثبيتها.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث

تردد قناة “أون تايم سبورت” الجديدة لعام 2024 شهد ارتفاعاً في معدلات البحث بين عشاق كرة القدم الساعين للحصول على معلومات حول التردد، ولمعرفة التردد الجديد يرجى متابعة الإرشادات التالية.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

علماً أن أون تايم سبورت تبث برامجها والمباريات بجودة بث عالية الدقة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الرياضية

تعتبر قناة “أون تايم سبورت الرياضية 2” واحدة من الوجهات المهمة لعشاق الرياضة، وفيما يلي تفاصيل التردد لضمان الوصول إليها بسهولة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تبث قناة أون تايم سبورت 2 الرياضية برامجها أيضاً بجودة بث عالية، ولكن يمكن استقبالها على الأجهزة العادية.

شرح طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت على جميع أجهزة الاستقبال

لتحميل قناة “أون تايم سبورت” على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع إجراءات بسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي.

قم بالنقر على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اختر الإعدادات من القائمة حدد القمر الصناعي (نايل سات) أدخل التردد المخصص لقناة “أون تايم سبورت” (10853) في المكان المحدد لذلك أدخل معدل الترميز 27500 ادخل معامل تصحيح الخطأ 5/6 انقر على كلمة “بحث” انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

بعد الانتهاء ستظهر القناة باسم “On Time Sport” في قائمة القنوات في تلفازك، ويمكن تنزيل قناة “أون سبورت” على جميع الأقمار الصناعية المتاحة باستخدام نفس الخطوات السابقة.