مع اقتراب فتح باب المرحلة الجديدة.. تعرف على سعر شقق دار مصر كام+خطوات التقديم على وحدات دار مصر

سعر شقق دار مصر كام، يبحث عنه الكثير من المواطنين، حيث تقدم مبادرة دار مصر العديد من وحدات الإسكان في مختلف المدن الجديدة بأسعار ومساحات مناسبة للفئات ذات الدخل المتوسط، وحتى الآن تم إطلاق مرحلتين من هذه المبادرة تشمل 57,000 وحدة سكنية، وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الإسكان وتوفير فرصة للحصول على سكن بأسعار مناسبة في المجتمع.

سعر شقق دار مصر كام

وبعد تحديد سعر شقق دار مصر كام، سنقدمها لكم:

وصل سعر المتر السكني من مشروع دار مصر بين 5,000 جنيه و 10,000 جنيه.

أسعار المرحلة الثالثة تزيد بنسبة 138.7% عن المرحلة الأولى وبنسبة 124.2% عن المرحلة الثانية.

سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة يبلغ 9,080 جنيه وتحتوي المدينة على حوالي 1,056 وحدة.

سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة يبلغ 9,700 جنيه.

سعر المتر في مدينة الشيخ زايد يبلغ 10,100 جنيه.

سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر يبلغ 7,870 جنيه.

سعر المتر في مدينة العبور يبلغ 7,400 جنيه.

سعر المتر في منيا الجديدة يبلغ 5,650 جنيه.

موعد طرح شقق دار مصر 2024

يتم تنفيذ مشروع دار مصر على أربع مراحل مختلفة، حيث يوفر 150,000 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع إلى 150 متر مربع، ومتشطبة تشطيب كامل لجميع الأفراد في المشروع، وحاليًا جاري تنفيذ حوالي 35,000 وحدة في المرحلة الثالثة وسيتم تسليمها في القريب العاجل،

ويتطلب حجز شقق دار مصر دفع مقدم قدره 80 ألف جنيه، حيث أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم على الوحدات السكنية يجب أن يكون بعد دفع مقدم الوحدة السكنية.