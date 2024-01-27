فور اعتمادها .. تيجة ثالثة اعدادي رابط رسمي بوابة نتائج مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الفصل الدراسي الأول 2024/2023

نتيجة ثالثة اعدادي رابط رسمي ازداد التساؤل عنها مؤخرا من أولياء الأمور والطلاب فالجميع يرغب في معرفة موعد ظهور النتيجة للفصل الدراسي الأول 2024، وفيما يلي سوف نتعرف معكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعداديه وموعد ظهورها بكافة محافظات الجمهورية.

نتيجة ثالثة اعدادي رابط رسمي

لم تقم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الوقت الحالي بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة ثالثة اعدادي رابط رسمي حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء المعلمون من كافة عمليات تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب وكذلك الانتهاء من رصد الدرجات وتسجيلها بالموقع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

مؤخرًا أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بإمكان أي من الطلاب بشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بمنتهى السهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة بمحافظة القاهرة برقم الجلوس من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الاساسي والاستعلام عن النتيجة بوضع رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث أن الموقع يوفر نتائج الطلاب لكافة الصفوف الدراسية بدءا من نتيجة الصف الأول الإبتدائي وحتى نتيجة الصف الثالث الإعدادي داخل محافظة القاهرة.

وكانت قد بدأت الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 من يناير 2024 وستنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، أما بالنسبة لعدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين قاموا باداء الامتحانات في محافظة القاهرة ٢٠١٢٨٩ طالب وطالبة ب ٧٧٧ لجنة، وقام الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

2024 كما ذكرنا لكم أنه بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات مباشرة بمنتهى السهولة سواء داخل محافظة القاهرة أو غيرها وذلك بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي ورفعها على الموقع الإلكتروني ولطلاب محافظة القاهرة يمكنهم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: