ثبت تردد قناة الأولى المصرية الجديد بآخر تحديث (يناير 2024) على عرب سات ونايل سات

يتطلع المصريون إلى الحصول على تردد القناة الأولى المصرية الجديدة لعام 2024، وهي من أقدم القنوات التي يعود تاريخ البث الأولي لها إلى عام 1960، لذلك تعد واحدة من أعرق القنوات الفضائية في مصر، تتميز القناة الأولى المصرية بتقديم أخبار الشارع المصري بشكل حصري على مدار اليوم، وتقدم محتوى متميزاً يشمل البرامج السياسية والاقتصادية والفنية، وفي القادم من الفقرات سنتحدث عن ترددها.

تردد القناة الأولى المصرية بآخر تحديث 2024 على القمر الصناعي نايل سات

نظراً للتنوع الكبير في محتواها والجهود المستمرة لتحديث ترددها بشكل دوري، حققت القناة ارتفاعاً في معدلات المشاهدة والشهرة منذ بداية بثها في عام 1960 وحتى الوقت الحالي، مما يسهم في تعزيز مكانة القناة في الساحة الإعلامية، سنكشف اليوم عن تردد القناة الأولى المصرية الجديدة لعام 2024، وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالتردد الجديد لهذه القناة على النايل سات.

التردد: 11765

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: رأسي H

اسم القناة: Aloula TV

تبث قناة الأولى المصرية برامجها بجودة بث عالية الدقة على نايل سات، ولكن يمكن استقبالها على الأجهزة العادية.

التردد الجديد لقناة “الأولى المصرية ” لعام 2024 على العرب سات

يعتبر التاريخ العريق لقناة “الأولى المصرية” أحد العوامل الرئيسية التي تثير اهتمام العديد من المتابعين، الذين يسعون لمعرفة التردد الجديد لهذه القناة، يذكر أنه يمكن استقبال تردد القناة الأولى الفضائية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية.

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

اسم القناة: Aloula TV

أما على القمر الصناعي عرب سات فتبث قناة الأولى المصرية برامجها بجودة بث عادية.