هل تم تحديد موعد الوجبة القادمة من كشوفات الرعاية الاجتماعية؟ وزارة العمل توضح آخر الأخبار+شروط الشمول بالحماية الاجتماعية

هل تم تحديد موعد الوجبة القادمة في برنامج الدعم المقدم من الشؤون الاجتماعية في دولة العراق لعام 2024، بعد أعلنت الوزارة اقتراب موعد تنزيل الأسماء التي سوف يشملها الدعم ولكن الآن تقوم الوزارة بفرز الأسماء المستحقة للدعم بالإضافة إلى أن موعد نزول الدعم سوف يكون خلال الأيام القادمة كما أن أسماء المقبولين ستكون في موقع الوزارة.

هل تم تحديد موعد الوجبة القادمة

يبحث العديد من الأشخاص المقدمين على دعم الوجبة القادمة وهي الوجبة التاسعة عن موعد نزول الوجبة، ويمكن الاستعلام عن موعد نزول الوجبة عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة مظلتي.

اختر الرعاية الاجتماعية.

انقر أسماء المستفيدين من الرعاية.

يجب أن تحدد الدفعة بالإضافة إلى الوجبة التي تم التسجيل لها.

اختر المحافظة التابعة للشخص المتقدم في الدعم.

انقر تحميل الكشوفات.

بعدها سيتم تحميل نسخة Pdf من ملف الأسماء، قم بتصفح الملف للبحث عن اسم المستفيد في القائمة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية وذلك بعد أن تسأل البعض عن التقديم للدعم بالإضافة إلى هل تم تحديد موعد الوجبة القادمة لكي يقدموا على الوجبة التي تليها وتكون الشروط كما يلي: