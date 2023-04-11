عاجل ورسميا.. جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب وموعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب

مع اقتراب نهاية العام الدراسي ونهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 تقوم جميع مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات المصرية بنشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 والاستعداد لإتمام عمليات الامتحانات بسهولة ويسر على جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية على أن تكون بداية الامتحانات في السادس من مايو القادم وتنتهي جميع امتحانات سنوات النقل قبل يوم 12 يونيو القادم موعد بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة المصرية.

جداول امتحانات الترم الثاني 2023

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديريات ومراكز التربية والتعليم في المحافظات المختلفة هي من تتولى وضع جداول امتحانات الترم الثاني 2023 حسب خطة وزارة التربية والتعليم الشاملة ، كما أكدت الوزارة أن جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لديها الخطة الشاملة لوضع الامتحانات وتيسيرها على طلاب النقل والشهادة الإعدادية والتعليم الثانوي والفني ووضع المواعيد المناسبة والفترات بين المواد المختلفة ووضع وقتاً كافياً للإجابة على أسئلة الامتحانات.

يتم اجراء امتحان مواد الأنشطة التربوية قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير عملية الامتحانات التي تحتاج المزيد من التركيز من قبل الطلاب.

يؤدي الطلاب امتحان الحاسب الالي عمليا بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص ، قبل الامتحانات التحريرية بما لا يؤثر على سير عملية الامتحانات.

يتم عمل امتحان العملي لمادة العلوم بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص ، قبل بداية عملية الامتحانات التحريرية.

ويتم إجراء الجانب العملي في اختبار نهاية كل صف دراسي في مادة العلوم من خمس الدرجة الكلية للمادة.

الجانب العملي في اختبار نهاية كل صف دراسي في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من خمس الدرجة الكلية.

يتم إعفاء الطلاب المتقدمون من الخارج أو نظام المنازل من أداء الامتحان العملي لمادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2023

قامت مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية بوضع جداول امتحانات الترم الثاني 2023 ونهاية العام الدراسي وتتم امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي في 7 مايو القادم وتنتهي في 11 من نفس الشهر ، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 14 مايو وتنتهي 18 من الشهر نفسه.