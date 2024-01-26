فرصتك جاتلك .. رابط وخطوات حجز شقق الإسكان المتميز في العبور |التقديم الإلكتروني لوحدات الاسكان بالقاهرة

بدأ حجز شقق الإسكان المتميز التي تطرحها وزارة الإسكان في مدينة العبور الجديدة يوم الأحد الموافق 21 يناير، وفي هذا المقال سنوفر إليكم رابط الحجز، بالإضافة إلى أسعار الشقق.

حجز شقق الإسكان المتميز

تم الانتهاء من حجز شقق الإسكان المتميز إلكترونيًا في مدينة العبور الجديدة، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، حيث تم بدء عملية الحجز في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتم تخصيص جميع الوحدات المتاحة البالغ عددها 1060 وحدة، وذلك خلال الـ30 دقيقة الأولى من بدء الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

حجز شقق العبور الجديدة

تتوفر في مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 متر مربع، حيث يبلغ سعر المتر المربع 7245 جنيه، وبالتالي يشترط دفع مقدم قدره 60 ألف جنيه، بالنسبة للشقة ذات مساحة 90 متر مربع، يبلغ سعرها 684 ألف جنيه ويتم دفع مبلغ قدره 60 ألف جنيه كمقدم حجز، ثم يتم دفع 20% من مقدم الحجز الذي يشترط دفعه ويبلغ قيمته 87 ألف جنيه، بعد ذلك يتم دفع 68 ألف جنيه في وقت العقد، وبالتالي سيكون المتقدم قد سدد 30% من قيمة الشقة وتتبقى 70% للسداد على مدى 3 إلى 7 سنوات، في حالة السداد على 3 سنوات يبلغ القسط الربع سنويا 58 ألف جنيه، وفي حالة السداد على 5 سنوات يصل القسط الربع سنويًا إلى 42 ألف جنيه، أما في حالة السداد على 7 سنوات يبلغ القسط الربع سنويا 35 ألف جنيه، وصل سعر الشقة الأغلى في هذه المدينة إلى مبلغ 705 ألف جنيه.

رابط حجز شقق الاسكان المتميز العبور الجديدة

نستعرض الآن رابط حجز شقق الإسكان المتميزة، للحجز يمكنك اتباع الخطوات التالية: