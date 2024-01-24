أمطار وضباب.. توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية 24 يناير 2024 م / 12 جمادى الأولى 1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته ليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 م / 12 جمادى الأولى 1445 هـ، حيث من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، حيث يمتد تأثير هذا الانخفاض أيضاً إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في الوقت نفسه، يتوقع هطول أمطار خفيفة في بعض مناطق جازان وعسير، وربما تمتد إلى الباحة، وتزداد فرصة تكون الضباب في بعض مناطق جازان، مكة المكرمة، عسير، الباحة، والمدينة المنورة، وصولاً إلى الحدود الشمالية وتبوك والقريات.

حالة شواطئ وسواحل المملكة اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 م

في البحر الأحمر حالة البحر تكون متوسط الموج على الجزء الأوسط والشمالي، حيث يصل إلى مائج على مضيق باب المندب، في حين يكون خفيفاً على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، كما تتجه الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي إلى الشمالي الغربي بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتتحول تدريجياً إلى الاتجاه الجنوبي إلى الجنوبي الغربي بسرعة تتراوح بين 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

أما في الخليج العربي فحالة البحر تكون خفيفة الموج ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة مع الظواهر الجوية ونسب الرطوبة المتوقعة في مدن السعودية اليوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1445 هـ