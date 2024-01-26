فرصتك ألحقها .. شهادة بنك القاهرة ذات العائد الثابت بأقل سعر وأعلى فايدة تصل إلى 17.5%

شهادة بنك القاهرة ذات العائد الثابت، يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث تم إطلاق العديد من الشهادات الجديدة في يناير 2024، وتتميز بعائد ثابت يتراوح بين 10% و 17.25%، وذلك حسب نوع الشهادة وقيمتها الأساسية التي يحصل عليها العملاء، وبالتالي يختلف عائد الشهادة المصرفية حسب نوعها، في هذا المقال سنتعرف على أنواع الشهادات المتغيرة والثابتة.

شهادة بنك القاهرة ذات العائد الثابت

يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الشهادات المصرفية، بما في ذلك بريمو جولد وهي شهادة بنك القاهرة العائد الثابت، حيث تستمر لمدة ثلاث سنوات ويمكن شراؤها بمبلغ 100 جنيه، وسيكون العائد السنوي لها 17.25٪. بالمقابل، فإن شهادة الربع السنوية تقدم عائدًا بنسبة 16.25٪ في بنك القاهرة، وخلال السطور التالية سنتعرف على جميع الشهادات التي يقدمها بنك القاهرة لكي يمكنك التسجيل فيها رسمياً وفقًا لرغبتك أو العائد المرغوب، لذا، ينصح بمتابعة هذا المقال للتأكد من نوع العائد المرغوب والبدء في التقدم للحصول على هذه الشهادات سواء عبر زيارة فروع بنك القاهرة أو عبر موقعه الإلكتروني.

أنواع شهادات بنك القاهرة

تتمثل شهادات بنك القاهرة فيما يلي:

شهادات الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت:

مدة الشهادة: ثلاثة سنوات.

سعر الشهادة: 10,000 جنيه.

العائد الشهري: 15% للشهادات بقيمة 10,000 جنيه، 16,000 للشهادة بقيمة 100,000 جنيه، و 18% للشهادة بقيمة مليون جنيه.

شهادة البريمو إكسترا:

مدة الشهادة: ثلاثة سنوات.

سعر الشهادة: 10,000 جنيه.

العائد الثابت الشهري: 13.25%، والعائد الشهري 13.5%.

شهادة ادخار البريمو الخماسية أو الثلاثية الثابتة: