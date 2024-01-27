متى نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الفصل الأول؟ رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة _خطوات استخراج نتيجة طالب برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة، ارتفعت معدلات البحث حول نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الأسبوع الماضي بداية من يوم الأربعاء الموافق 17 يناير من العام الحالي ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي غدا الأربعاء الموافق 24 يناير.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة وخاصة مع اقتراب موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للخدمات التعليمية باستخدام رقم الجلوس، ويعرض هذا الموقع نتائج جميع المراحل الدراسية بداية من الصف الأول وحتى الصف الثالث الإعدادي.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية وبالأخص الصف الثالث الإعدادي بالإضافة إلى أولياء الأمور نتيجة الفصل الدراسي الأول، ويمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البوابة التعليمية، ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات وهي كالتالي:

أولا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الخدمات التعليمية.

ثانيا: اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة.

ثالثا: تحديد الصف الدراسي.

رابعا: إدخال رقم جلوس الطالب الذي حصل عليه وقت الامتحان.

خامسا: اختيار الفصل الدراسي.

سادسا: الضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتحديدا بعد عشرة أيام من تأدية آخر امتحان، وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة 201289 طالب، منهم 102239 بنين، و 99050 بنات، وتم توزيعهم على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ 35.

جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة

الأربعاء الموافق 17 يناير امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية.

الخميس الموافق 18 يناير امتحان في مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد الموافق 21 يناير امتحان في مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الفنية.

الاثنين الموافق 22 يناير امتحان في مادة العلوم.

الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان في مادة الهندسة.

الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان في مادة اللغة الانجليزية.

وسيتم توزيع الدرجات بالطريقة التالية: