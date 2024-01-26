رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس بوابة محافظة الإسكندرية الرسمية

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية يبحث عنها الكثير من طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور حيث يمكنهم بمنتهى السهولة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الجلوس أو عبر إدخال اسم الطالب فقط، ففي الوقت الحالي يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ظهور النتيجة الخاصة بهم وذلك بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم يوم 17 يناير وحتى 24 يناير، وفيما يلي سوف نتعرف معكم موعد ظهور النتيجة وأهم التفاصيل حولها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية

تقدم بمحافظة الإسكندرية عدد 106,648 طالب وطالبة من أبناء المحافظة وذلك لأداء الامتحانات وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على عدد 384 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسع التالية بالمحافظة وهم كالآتي:

62 لجنة داخل إدارة المنتزه أول.

أما في إدراة وسط كان بها عدد 39 لجنة.

وفي إدارة الجمرك كان بها 10 لجان.

أما في إدارة غرب كان بها 25 لجنة.

وإدارة وسط كان بها 10 لجان.

كذلك إدارة العجمي كان بها 44 لجنة.

وإدارة العامرية بها 34 لجنة.

أما إدارة برج العرب بها 39 لجنة.

وإدارة المنتزه ثان بها 41 لجنة.

أما إدارة شرق بها عدد 78 لجنة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها وأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

تصحيح إجابات طلاب الشهادة الإعدادية

صرحت المديرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع الغش بدءا من اليوم الأول للامتحانات وهو 17 يناير وحتى اليوم الأخير من أداء الطلاب للامتحانات وضرورة التوجيه بالانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب فور انتهاء الامتحانات مباشرة مع تصحيح الاجابات في أسرع وقت وذلك بمنتهى الشفافية والحيادية وأشارت المديرية أنه فور الانتهاء من أ‘مال التصحيح والمراجعة سوف يتم الإعلان عن نتيجة عبر القنوات الرسمية الخاصة بمحافظة الإسكندرية.