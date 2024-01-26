خطوات استعلام نتيجة طالب برقم الجلوس لطلبة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول وصفوف النقل

استعلام نتيجة طالب برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج امتحان الطلاب في الفصل الدراسي الأول 2024 ازدادت معدلات البحث حول معرفة النتيجة والاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي والتي تعتبر واحدة من أهم المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها الجميع للاستعلام عن نتائج الطلاب 2024 وفيما يلي سوف نضع لكم رابط الاستعلام عن النتائج وأهم التفاصيل المتعلقة بها.

استعلام نتيجة طالب برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الأساسي تتيح للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول 2024 من خلال رقم الجلوس داخل محافظة القاهرة، لأي من الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي يمكنهم الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي والاستعلام عن النتيجة بمنتهى السهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة المسجل بها الطالب لمعرفة النتائج وهو ما قد يستغرق الوقت والجهد بعكس الدخول إلى البوابة والاستعلام عن النتيجة خلال دقائق معدودة.

وقد بلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي ممن قاموا بأداء الامتحانات 2024 على مستوى الجمهورية 2454 طالب وطالبة، أما عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى الجمهورية 2 مليون و63 ألفا و516 طالبا وطالبة.

موعد ظهور نتيجة امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول 2024

حتى الآن لم تكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 2024 ولكن أوضحت الوزارة أنه من المتوقع ظهور النتائج خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بمجرد انتهاء المعلمون من عمليات تصحيح إجابات الطلاب ومراجعة الدرجات وكذلك رصدها ثم رفعها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة لعرض النتائج من خلالها، وأوضحت الوزارة أن امتحانات صفوف النقل بمحافظة القاهرة كانت في الفترة بين 2 يناير وحتى 24 يناير.

كيفية استعلام نتيجة طالب برقم الجلوس

الآن أصبح بإمكان أي من الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم 2024 بمنتهى السهولة من خلال بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات الآتية: