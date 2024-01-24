هسه الان pdf كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وجبة سابعة العراق

زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة بشكل كبير حول إمكانية استخراج كشوفات اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، على أن يُراعي بأن البرنامج موجهة إلى شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، الراغبين في الحصول على قيمة الدعم، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، إضافة إلى أن ذلك يُساهم كذلك في مستوى معيشي ملائم لكافة الأشخاص الذين تقدموا للحصول على الدعم.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية وجبة جديدة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن نحو 466768 أسرة قاموا بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث إن الوزارة راجعت ما يُقارب 90% من جميع الطلبات التي تقدمت، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إصدار الوجبات الجديدة من الرعاية في الفترة القليلة المقبلة من أجل أن يتمكن كافة المعنيين بالقبول من الحصول عليها بكل سهولة.

عرض اسماء الرعاية الاجتماعية وجبة سابعة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للأتي:-