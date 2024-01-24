كشوف دونلود pdf”.. اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب العراق 2024 عبر موقع وزارة الدفاع ur.gov.iq

يريد الكثير من المواطنين في كافة محافظات دولة العراق معرفة طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب الذي يعتبر واحد من أهم الأجهزة الأمنية والوطنية الموجودة بالدولة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الطريقة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب

يستطيع مواطني دولة العراق الاستعلام عن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب الكترونيا بكل سهولة َذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الذهاب إلى الموقع الخاص بالجهاز الأمني الوطني من خلال النقر على هذا الرابط .

يتم النقر على زر اسماء المقبولين في الجهاز.

يقوم المواطن تحديد المحافظة التي يتواجد بها.

ينقر المواطن على زر الملفات.

يدخل المواطن جميع البيانات الخاصة به بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

يقوم المواطن التأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها.

في النهاية وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر للمواطن قائمة تحتوي على كافة أسماء المقبولين.

شروط التقديم في جهاز مكافحة الارهاب

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين التقديم في جهاز مكافحة الارهاب ومن أهم هذه الشروط ما يلي: