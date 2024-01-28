اعرف دلوقتي .. تاريخ إيداع معاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

مع اقتراب شهر يناير على الانتهاء هناك تساؤلات كثيرة بخصوص تاريخ إيداع معاشات شهر فبراير خاصة بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة القيمة التي تتعلق بالمعاشات بمعدل 15% وليس هذا فقط بل وزيادة من دعم بدل الغلاء ليصير 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، ولمن يرغب في الاستعلام عن أي شي يتعلق بالمعاشات وزارة التأمينات الاجتماعية التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بتوفير خدمة القدرة على الاستعلام بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل عليهم وحفظ للوقت والمجهود.

تاريخ إيداع معاشات فبراير

بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بداية من شهر يناير وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، كثرة التساؤلات بخصوص موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير لتعلن التأمينات الاجتماعية أن موعد الصرف الخاص بشهر فبراير يبدأ من يوم 1من الشهر والذي يوافق يوم الخميس ويستمر لأكثر من يوم، حيث يمكن للمستفيدين أن يقوم بصرف الرواتب من أي مكتب بريد مصري أو من أي ماكينة صراف آلي تابعة لبنك يمنح رواتب المعاشات.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

توفير طريقة الاستعلام بشكل الكتروني ساهم في توفير الوقت والمجهود والقدرة على استخدام الخدمة في أي وقت، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: