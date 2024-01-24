يافرحتهم ياهناهم”..اضافة مواليد علي بطاقة التموين 2024 علي موقع دعم مصر أهم الشروط والاوراق المطلوبة

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين هو أكثر ما يهم أهم فئه من الشعب المصري، وهي الفئة الأكثر إحتياجًا للإعانة على أبسط أمور المعيشة، فتلك الإعانات الحكومية هي المصدر الأساسي لسد رمق أطفالهم من الجوع وغيره، ولذا فقد اشترطت الحكومة بعض الشروط الهامة للحصول على التموين الشهري لضمان وصوله إلى الفئة الأكثر إحتياجًا له، وذلك كالتالي.

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

في ظل التقدم التكنولوجي الذي انتشر في الخدمات الحكومية خصيصًا مؤخرًا، أصبحت جميع تلك الخدمات يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني، وكذلك الأمر بالنسبة لإضافة المواليد، إذ لابد من:

البحث عن الموقع الرسمي المخصص من قبل الحكومة للتقديم وهو موقع بوابة مصر والدخول على البوابة الخاصة بدعم منظومة التموين المصرية.

إنشاء حساب خاص جديد وبعد ذلك ستظهر قائمة خدمات يلزم اختيار خدمات التموين من بينها.

بعد إضافة إسم الأم تظهر عدة اختيارات من بينها أمر إضافة المواليد.

من ثم يتطلب منك إدخال بيانات المولود من اسمه ورقمه القومي، وصفته.

وفي النهاية يلزم الضغط على أيقونة إضافة.

ما هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد؟

في سبيل الحرص على وصول التموين الشهري للفئات المستحقة فقط، كان لابد من إيضاح الفئة المسموح لها بضم المواليد للحصول على التموين، وذلك على النحو التالي:

أُسر الشهداء.

من يحصل على معاش الإعانة من مشروع تكافل وكرامة.

الأُسر البديلة.

من يحصل على المعاش الشهري من خلال التضامن الإجتماعي.

من يمتلك كارت الخدمات الشاملة المتكاملة.

ازاي اعرف انه المواليد نزلت في التموين؟

يمكن ذلك من خلال: