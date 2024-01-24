مفاجأة شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية على التليجرام بعد دقائق من فتح اللجان

نشرت عدد من جروبات شاومينج على تليجرام إجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي يؤديها الآن الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان الصف الثالث الإعدادي بعد دقائق بسيطة من توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية على تليجرام مؤكدا جاري الحل

وكان شاومينج قد سبق ونشر قبل الإجابة على تليجرام رسالة مرافقة مع صورة ورقة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي نشرها بعد توزيعها في اللجان قائلا جاري الحل للامتحان، ليتبع ذلك بعدها برسالة أخرى تم الحل.

وزير التربية والتعليم يشدد على مكافحة الغش

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شدد بقوة على مكافحة كافة صور وأشكال الغش في كافة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وتوعد بمحاسبة كل من يخالف ضوابط العملية الامتحانية.

وكانت قد صدرت العديد من التعليمات من الوزارة لجميع المديريات التعليمية ولجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، تشدد من خلالها على عدم السماح أو التهاون نهائيا بدخول أي أجهزة إليكترونية أو استخدام التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء للطلبة أو الملاحظين، مع العمل على تهيئة الجو المناسب والهدوء للتيسير على الطلاب.

وشملت التعليمات أيضا سرعة الإبلاغ عن الحالات التي يتم رصدها بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حالة الغش بالتليفون أو أي بأي وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.

تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة“ والتي انطلقت في 17 يناير الماضي وتنتهي اليوم الأربعاء 24 يناير.”

الأربعاء 17 يناير: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية.

الخميس 18 يناير2024: مادتي الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 يناير2024: مادتي الجبر والإحصاء + التربية الفنية.

الإثنين 22 يناير: مادة العلوم.

الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة.

الأربعاء 24 يناير: ختام الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية.

الجدول الخاص بامتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة 2024.

الأربعاء 17 يناير: مادتي اللغة العربية والخط.

الخميس 18 يناير 2024: مادتي الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 يناير 2024: مادة الهندسة.

الإثنين 22 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية + التربية الدينية.

الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي العلوم + التربية الفنية.

اليوم الأخير من الامتحانات الأربعاء 24 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية.