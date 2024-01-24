عشان التاجر مينصبش عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين كم لشهر يناير 2024؟ وزارة التموين توضح و اسعار السلع الغذائية

مع استمرار ارتفاع عدد كبير من السلع الغذائية تسعى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق الحرة وذلك من خلال البطاقات التموينية التي يستفاد منها الكثير من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين للبطاقات التموينية عن نصيب أربع أفراد من التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان نصيب الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو سكر وعلى هذا فإن نصيب عدد 4 أفراد هو 8 كيلو جرام من السكر، كما أن نصيب الفرد من الزيت هو زجاجة واحدة بحجم 800 مللي جرام وعلى هذا فإن نصيب عدد 4 أفراد هو عدد 4 زجاجات من الزيت بحجم 800 مللي جرام، كما يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين على عدد 2 كيلو جرام من الأرز بالإضافة إلى عدد 2 كيس مكرونة بوزن 800 جرام للكيس الواحد.

اسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية

جاءت قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين على النحو التالي: