عشان التاجر مينصبش عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين كم لشهر يناير 2024؟ وزارة التموين توضح و اسعار السلع الغذائية
مع استمرار ارتفاع عدد كبير من السلع الغذائية تسعى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق الحرة وذلك من خلال البطاقات التموينية التي يستفاد منها الكثير من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب أربع أفراد من التموين
يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين للبطاقات التموينية عن نصيب أربع أفراد من التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان نصيب الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو سكر وعلى هذا فإن نصيب عدد 4 أفراد هو 8 كيلو جرام من السكر، كما أن نصيب الفرد من الزيت هو زجاجة واحدة بحجم 800 مللي جرام وعلى هذا فإن نصيب عدد 4 أفراد هو عدد 4 زجاجات من الزيت بحجم 800 مللي جرام، كما يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين على عدد 2 كيلو جرام من الأرز بالإضافة إلى عدد 2 كيس مكرونة بوزن 800 جرام للكيس الواحد.
اسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية
جاءت قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين على النحو التالي:
- سعر زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيلو الأرز معبأ 12.60 جنيه.
- سعر كيس مكرونة وزن 800 جم 13 جنيهًا.
- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.
- سعر نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو فول معبأ 9 جنيهات.
- سعر كيلو جرام دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- سعر شاي ناعم وزن 40 جرامًا 5 جنيهات.
- علبة صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- سعر علبة مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- علبة جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- علبة جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.
- سعر صابون غسيل وزن 125 جرامًا 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل تركيز 5% وزن 900 مللي 6 جنيهات.
- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا 3 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- سعر بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.
- سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- وصل سعر ظرف طحينة بيضاء وزن 140 جرامًا 2.50 جنيه.
- سعر قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جرامًا 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج التي تتكون من 8 مكعبات هو 6 جنيهات