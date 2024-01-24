الحكومة تزف بشري سارة بشان تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان 2024
مع استمرار عملية تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة الكهربائية التي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة وقامت بتطبيقها بداية مع حلول فصل الصيف كشفت الوزارة عن خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك لهذا يرغب العديد من الأفراد معرفة هذه الخطة وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن عملية انقطاع التيار الكهربائي يوميا من أجل تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة الكهربائية مستمرا حتى الآن وعلى هذا فإن خطة انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان سوف يكون قبل موعد الإفطار وليس بعده.
وأكدت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من المواعيد المؤقتة التي تعمل بها شركات التوزيع التي تتعلق بخطة تخفيف الأحمال مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024.
طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
هناك مجموعة من الطرق التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:
- استبدال المصابيح الكهربائية العادية بمصابيح ليد موفرة للطاقة.
- عدم تشغيل السخان الكهربائي لفترة كبيرة والاكتفاء بتسخين المياه ومن ثم فصلة.
- الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كهربائية قليلة.
- عدم تشغيل مكيف الهواء مدة طويلة والاكتفاء بتشغيله ساعة واحدة أو ساعتين في أوقات الذروة.
- عدم إنارة كافة المصابيح الموجودة في المنزل في وقت واحد.
- الحرص عند استخدام المكواة الكهربائية وذلك لأنها تسحب كمية كهرباء عالية.
- الاعتماد في الصباح على النور الصادر من الشمس وغلق كافة المصابيح الموجودة بالبيت.