ننشر.. تردد قناة الفجر الجزائرية وشاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاخيرة HD

تحتوي قناة الفجر الجزائرية على العديد من المسلسلات التركية والأجنبية المترجمة للغة العربية، لذلك تسعى جميع المواطنين خاصة الشباب والبنات والأمهات بالبحث عبر التواصل الاجتماعي عن تردد قناة الفجر الجزائرية، التي تقوم بتقديم أبرز وأروع المسلسلات التي جعلت القناة محبوبة لدى كثير من المواطنين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن القناة تسعى دائما إلى تقديم الكثير من البرامج الممتعة والترفيهية، تطوير وتحديث برامجها بأفضل جودة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

الجديد بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية تقوم بعرض محتواها على جميع الأقمار الصناعية المختلفة، من خلال السطور التالية نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات، عرب سات وهوت بيرد، وخطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر الخاص بك:

1- تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة: 11034.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: H D.

3- تردد قناة الفجر الجزائرية على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد تردد قناة الفجر الجزائرية: 11623.

معامل تصحيح الخطأ: ¼.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لمشاهدة البرامج الثقافية والترفيهية وأبرز المسلسلات التركية والأجنبية على قناة الفجر الجزائرية يمكنك ضبط تردد القناة الفضائية مجانا بالخطوات التالية: