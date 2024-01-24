حبر سعيد لاصحاب المعاشات”.. حقيقة 500 جتية زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 هيئة التأمينات تحسم الجدل

تداول الأيام القليلة السابقة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي الالكترونية خبر يفيد قيام هيئة التأمين الاجتماعي زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 الأمر الذي جعل عدد كبير من أصحاب المعاشات يرغبون معرفة حقيقة هذا الخبر وهو مجال حديثنا اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024

يريد الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة حقيقة خبر زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 الذي انتشر الأيام السابقة حيث أوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أنه حتى الآن لم تقوم اي جهه رسمية بالإعلان عن وجود زيادة في معاشات شهر فبراير 2024 وأنه تم العمل على زيادة المعاشات بنسبة 15% فقط بشكل سنوي.

وأوضحت الهيئة بأنه سوف يتم تطبيق الزيادة السنوية بداية من أول شهر يوليو القادم وعلى هذا فإنه من المحدد أن يتم زيادة المعاشات بداية من يوم 1 يوليو 2024 وذلك في حاله عدم الإعلان عن أي قرار بتبكير موعد صرف هذه الزيادة مثل ما حدث العام الماضي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يريد العديد من المواطنين المحالين على المعاش معرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث أعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أنه من المحدد أن يتم صرف المعاشات يوم واحد من كل شهر ميلادي وعلى ذلك فإنه سوف يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024.

أماكن صرف المعاشات

يوجد عدد كبير من الأماكن التي يمكن لأصحاب المعاشات من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم ومن أبرز هذه الأماكن ما يلي: