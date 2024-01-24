pdf منصة مظلتي”.. تحميل كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لجميع المحافظات spa.gov.iq

قام السيد الأسدي وزير الشؤون والعمل في العراق بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بعد أن تم تنزيل الكشوفات التي تحتوي على كافة أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر يناير لسنة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العرق بتوفير طريقة بسيطة للغاية، تتيح لأي مواطن تنزيل الكشوفات التي تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية، وها هي خطوات التنزيل كالآتي:

قم بزيارة الموقع الخاص بمنصة مظلتي.

قم بالضغط على أيقونة أسماء الوجبة الأخيرة.

قم بكتابة اسم المحافظة التي تمكث بها في الخانة المخصصة لها.

قم بالضغط على خيار تتنزل الكشوفات.

سوف يتم تنزيل الكشوفات على هاتفك بكل سهولة، هنا قم بفتح الملف ثم كتابة اسمك في أيقونة البحث.

إذا ظهر اسمك أمامك فيجب أن تعلم بأنك من الأشخاص الذين تم قبولهم، ويمكنك الحصول على الدعم في أي وقت ترغب به.

إذا لم يكن أسمك موجود في الكشف، يمكنك أن تقوم بتقديم اعتراض لكي يتم بحث الطلب الخاص بك مرة أخرى.

شروط الحصول على الرعاية الصحية في الوجبة السابعة

من الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى أي شخص يرغب في الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، وها هي كافة الشروط المطلوبة كالآتي: