هسة.. pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي
ينتظر العديد من المواطنين إعلانا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، حيث يعتبر برنامج الاجتماعية يمثل دعم للمواطنين والأسر محدودة الدخل والنساء الأرامل وغيرها من العائلات، ويأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في ظل التحديات الاقتصادية توفير حياة كريمة للمواطنين حيث إن لكل عائلة تمتلك دخلا خاصا بها وفق عدد أفرادهم، ولكن لاستحقاق هذا الدعم يجب أن تتوافر بعض الشروط، وفي مقالنا سوف نوضح لكم أسماء المشمولين شروط الواجب توافرها لدى المستحق.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
هناك توقعات تشير أنه بعد اكتمال مرحلة الفحص لكافة الطلبات المقدمة، أن بوابة مظلتي التابعة لوزارة العمل بالعراق سوف تعلن قريبا عن كشوفات أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة، حيث أن كل متقدم بالرعاية الاجتماعية يتمنى أن يكون من سعداء الحظ الذين تم اختيارهم من قبل الرعاية الاجتماعية.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024
العديد من مواطني العراقيين يبحثون عن كشوفات أسماء المشمولين وطريقة الاستعلام عن الأسماء لذلك نوضح لكم الطريقة بالخطوات التالية:
- قم في البداية بالدخول إلى بوابة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- قم باختيار برنامج الدعم الاجتماعي.
- ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام والبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- ستظهر أمامك نافذة جديدة قم باختيار قائمة بأسماء المشمولين.
- ثم بعد ذلك قم بإدخال بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة من الاسم ورقم الهوية.
- ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.
- شروط الاستحقاق على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
شروط الاستحقاق على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
للحصول على خدمات الدعم المقدمة من برنامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية
- متقدم أن يكون عراقي الجنسية
- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.
- ألا يقل عمر المتقدم من النساء والرجال عن عمر 18 سنة ولا يزيد عن 60 عاما.
- المتقدم يشترط ان لا يكون له وظيفة حكومية أو يمتلك عقارات وأملاك خاضعة للخدمات الاجتماعية.