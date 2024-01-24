هسة.. pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

ينتظر العديد من المواطنين إعلانا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، حيث يعتبر برنامج الاجتماعية يمثل دعم للمواطنين والأسر محدودة الدخل والنساء الأرامل وغيرها من العائلات، ويأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في ظل التحديات الاقتصادية توفير حياة كريمة للمواطنين حيث إن لكل عائلة تمتلك دخلا خاصا بها وفق عدد أفرادهم، ولكن لاستحقاق هذا الدعم يجب أن تتوافر بعض الشروط، وفي مقالنا سوف نوضح لكم أسماء المشمولين شروط الواجب توافرها لدى المستحق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

هناك توقعات تشير أنه بعد اكتمال مرحلة الفحص لكافة الطلبات المقدمة، أن بوابة مظلتي التابعة لوزارة العمل بالعراق سوف تعلن قريبا عن كشوفات أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة، حيث أن كل متقدم بالرعاية الاجتماعية يتمنى أن يكون من سعداء الحظ الذين تم اختيارهم من قبل الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

العديد من مواطني العراقيين يبحثون عن كشوفات أسماء المشمولين وطريقة الاستعلام عن الأسماء لذلك نوضح لكم الطريقة بالخطوات التالية:

بوابة مظلتي قم في البداية بالدخول إلىالتابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم باختيار برنامج الدعم الاجتماعي.

ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام والبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ستظهر أمامك نافذة جديدة قم باختيار قائمة بأسماء المشمولين.

ثم بعد ذلك قم بإدخال بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة من الاسم ورقم الهوية.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

شروط الاستحقاق على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

شروط الاستحقاق على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

للحصول على خدمات الدعم المقدمة من برنامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية