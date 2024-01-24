رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 واهم الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 بداية من يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يناير 2024 كما أعلنت الوزارة عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لهذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

يرغب الكثير من الأشخاص من جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والذي يستطيع الأشخاص من خلاله التقديم في المسابقة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة وذلك من أجل توفير كل من الوقت والجهد على المواطنين وهذا الرابط .

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يحب أن تتواجد في الأشخاص الراغبين التقديم في مسابقة 30 ألف معلم ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاما.

يحب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي سراء تربية أو تربية نوعية، تعليم أساسي أو ابتدائي.

يجب أن لا يقل التقدير العام للمتقدم عن مقبول.

● يشترط أن يدخل المتقدم كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الآتي: