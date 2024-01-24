أخبار
HERE.. رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية
في جمهورية مصر العربية يبحث الكثير من أصحاب ذوي الإعاقات الخاصة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، وذلك بهدف الاستفادة من مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب ذوي الإعاقات للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والترفيهية إلى آخره، ولكن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب أن تتوافر بعض الشروط لدى الشخص المقدم، فمن خلال السطور التالية نوضح لكم طريقة الاستعلام وشروط استحقاق كارت الخدمات المتكاملة.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024
للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة اتبع في مقالنا الخطوات التالية:
- قم بالدخول على بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.
- قم بالنقر على أيقونة كارت الخدمات المتكاملة في بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.
- قم بإدخال بياناتك الشخصية رقمك القومي المكون من أربعة 14 رقما.
- ثم قم بالنقر على أيقونة بحث (الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة).
- انتظر لحظات ويظهر لك نتيجة كارت الخدمات المتكاملة الرقم القومي بالقبول.
- وأخيرا قم بالنقر على أيقونة حجز موعد.
شروط استحقاق كارت الخدمات المتكاملة برقم القومي 2024
للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب أن تتوافر بعض الشروط لدى الشخص المتقدم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- من شروط الاستحقاق أن يكون الشخص المتقدم يعاني من اضطرابات طيف التوحد أو ما يسمى (بمرض الذاتوية).
- يجب أن يكون الشخص المتقدم يعاني من متلازمة داون.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم فاقد البصر صوره كاملة.
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024
كارت الخدمات المتكاملة يوفر العديد من المزايا لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتتمثل هذه المزايا في التالي:
- يوفر لذوي الإعاقات فرصة أكبر في الحصول على الوظائف المخصصة لهم ويدعمهم بالأولوية في التعيين.
- يوفر لهم فرصة الحصول على الخدمات التعليمية المناسبة لاحتياجاتهم.
- يوفر لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة أكبر في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي تتناسب معهم مثل توفير الأجهزة التعويضية.
- الكارت يتميز بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية لذوي الإعاقات بتوفير الدعم النفسي لهم.
- يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات البدنية والذهنية الخدمات الترفيهية التي تتناسب مع احتياجاتهم.