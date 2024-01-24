HERE.. رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية

في جمهورية مصر العربية يبحث الكثير من أصحاب ذوي الإعاقات الخاصة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، وذلك بهدف الاستفادة من مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب ذوي الإعاقات للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والترفيهية إلى آخره، ولكن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب أن تتوافر بعض الشروط لدى الشخص المقدم، فمن خلال السطور التالية نوضح لكم طريقة الاستعلام وشروط استحقاق كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة اتبع في مقالنا الخطوات التالية:

بوابة وزارة التضامن قم بالدخول على الاجتماعي. قم بالنقر على أيقونة كارت الخدمات المتكاملة في بوابة وزارة التضامن الاجتماعي. قم بإدخال بياناتك الشخصية رقمك القومي المكون من أربعة 14 رقما. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث (الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة). انتظر لحظات ويظهر لك نتيجة كارت الخدمات المتكاملة الرقم القومي بالقبول. وأخيرا قم بالنقر على أيقونة حجز موعد.

شروط استحقاق كارت الخدمات المتكاملة برقم القومي 2024

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب أن تتوافر بعض الشروط لدى الشخص المتقدم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

من شروط الاستحقاق أن يكون الشخص المتقدم يعاني من اضطرابات طيف التوحد أو ما يسمى (بمرض الذاتوية).

يجب أن يكون الشخص المتقدم يعاني من متلازمة داون.

يجب أن يكون الشخص المتقدم فاقد البصر صوره كاملة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة يوفر العديد من المزايا لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتتمثل هذه المزايا في التالي: