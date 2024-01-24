“فيها حبس وغرامة فوراً”.. تحذير من وزارة الداخلية شديد اللهجة لاصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني

فرضت الحكومة المصرية على عدد من المواطنين حاملي البطاقات الشخصية بعض العقوبات في حاله القيام بعدد من المخالفات الأمر الذي جعل الكثير من حاملي البطاقات الشخصية معرفة عقوبات البطاقة الشخصية والحالات التي تستدعي إلى فرض هذه العقوبات وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

عقوبات البطاقة الشخصية

جاءت عقوبات البطاقة الشخصية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية على النحو التالي:

يتم فرض غرامة مالية تقدر ب100 جنيه مصري وذلك في حالة عدم قيام المواطن عند بلوغه عمر خمسة عشرا عاما استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

إذا قام المواطن استخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة فإنه يقوم بدفع غرامة مالية تقدر ب 100 جنية.

يفرض على المواطن غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري وذلك في حالة عدم قيامه بتجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر.

إذا لم يقم المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي والتي تتمثل في كل من الحالة الاجتماعية وعنوان السكن لمدة ثلاثة أشهر فإنه يفرض عليه غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري.

يتم فرض على المواطن غرامة مالية تقدر ب 50 جنية مصري وذلك في حالة تأخره على استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وهذا بعد مرور 15 يوم من تحرير محضر الفقد.

يحبس المواطن لمدة لا تقل عن سنة إلى جانب دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 جنيه مصري وذلك إذا تعمد المواطن استخدام بطاقة غيرة الشخصية.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

يستطيع المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية: