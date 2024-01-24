هسة.. تحميل pdf أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024 عبر بوابة اور الالكترونية ur.gov.iq

بداخل الدولة العراقية العديد من مواطني العراق يترقبون نتيجة القرعة الإلكترونية لمعرفة أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024، حيث إن ولاية مكافحة الإرهاب توفر التنسيق وبناء القدرات والقيادة لدعم جهود أعضاء الدول لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب والعمل على اتخاذ قرارات عملية لمهاجمتهم، الكثير من المواطنين في حالة من الاستعداد الكبير لمعرفة الاسماء.

الاستعلام عن أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024

مكتب مكافحة الإرهاب يتضامن مع ضحايا الإرهاب عالميا ويدعو لحماية حقوق الضحايا والاعتراف بالدور الحاسم في منع الإرهاب وإقامة مجتمعات أقوى، في حالة الاستعلام عن أسماء جهاز المقبولين يمكنك الدخول على المنصة الرسمية الإلكترونية التابعة لوزارة الأمن الوطني العراقي باتباع الخطوات التالية:

اور قم بالدخول على منصة بوابة ثم قم باختيار أيقونة أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب 2024. ثم قم باختيار محافظة المتقدم التي يقيم بها. قم بكتابة بيانات الشخص المقدم بجهاز المكافحة. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث. يظهر أمامك نافذة جديدة تشمل أسماء مكافحة الإرهاب بصوره ملفات pdf. بعد نهاية خطوات الاستعلام يمكنك تنزيل ملفات pdf بالأسماء على الهاتف المحمول أو على الحاسوب.

ما هي شروط القبول في جهاز مكافحة الإرهاب 2024 بالعراق

للقبول في جهاز المكافحة الإرهابية يجب أن يتوفر لديك بعض الشروط التالية:

أن تكون عراقي الجنسية ومقيم في بالدولة العراقية.

أن يكن عمر المتقدم وقت التقديم لا يقل عن 18 عاما.

أن يكون المتقدم من أم وأب عراقيين.

القبول في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق

تتمثل وزارة الدفاع العراقية في جهاز مكافحة الإرهاب بالعمل على قبول كافة التقديمات المقدمة بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى أنها تقوم بفحص ومراجعة جميع مستندات وبيانات المتقدم، وبعد ذلك تقوم بإرسال رسائل نصية لكافة المتقدمين الذين تم قبولهم كما أنها تحرص على عمل اختبارات لجميع المتقدمين لاختيار ما ينطبق عليهم الضوابط والشروط المطروحة.