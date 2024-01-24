عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 مترجمة للعربية Kuruluş Osman علي قناة قناة آي تي في التركية

يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات الدرامية التركية التي تم إنتاجها عام 2019 وحازت على نسبة مشاهدة عالية في كافة أنحاء العالم لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة موعد قيامه عثمان 145 وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

قيامة عثمان 145

تضم قيامة عثمان 145 من مسلسل قيامة عثمان علي الكثير من الأحداث الشيقة والتي من بينها المواجهة المنتظرة مابين بالا وجور جلوخان وهجوم جديد سيتم توجيه من قبل يعقوب لقبيلة السيد عثمان وذلك بعد قيام يعقوب اقتحام مجلس السيادة وغيرها من الأحداث المهمة والشيقة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

يتساءل عدد كبير من محبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان عن موعد اذاعة الحلقة 145 من مسلسل قيامة عثمان والتي من المقرر إذاعتها يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024 على قنوات آي تي في التركية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تقوم قنوات آي تي في التركية بنقل حلقات المسلسل التركي الدرامي قيامة عثمان، حيث يستطيع الأشخاص تنزيل هذه القنوات على أجهزة التلفاز الخاصة بهم على القمر الصناعي ترك سات من خلال أدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:- 27500

الجودة اتش دي

التصحيح:- ⅚

تردد قناة آي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات

يمكن تشغيل قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك من خلال أدخال البيانات التالية:

القمر نايل سات

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي عرب سات

إن تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي عرب سات هو الآتي:

القمر الصناعي عرب سات