موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 لهذة الفئات فقط ..شوف نفسك منهم ولا لا

منذ وقت قصير تم الإعلان عن .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024، والتي يتم توفيرها من قبل التأمينات الاجتماعية لكي يتم تسهيل المعيشة على الأشخاص المتقاعدين عن طريق إعطائهم معاشات ذات قيمة جيدة، مع توفير زيادات سنوية في أوقات محددة.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

الزيادات التي يتم توفيرها على المعاشات من قبل الوزارة، يتم تطبيقها على الأشخاص المتقاعدين منذ عام 2006، وتم تحديد موعد صرف تلك العلاوات في الأوقات التالية:

الزيادة الأولى تم توفيرها إلى المتقاعدين في شهر سبتمبر العام الماضي.

الزيادة الثانية حصل عليها كافة الأشخاص المستحقين في شهر ديسمبر لعام 2023.

أما بالنسبة للزيادة الثالثة فسوف يحصل عليها المستحقين في نهاية شهر يناير الجاري.

تم الإعلان عن أن الزيادة الرابعة والزيادة الخامسة سوف يحصل عليها كافة الأشخاص في شهر ديسمبر لعام 2024.

معلومات عن العلاوات الخمسة للمتقاعدين من الوزراة

مما لا شك فيه أن العلاوات التي يتم توفيرها للمتقاعدين عن العمل بعد خروجهم على المعاش، تطبيق حسب القانون الخاص بها وها هي أبرز المعلومات عن هذه العلاوات كالآتي: