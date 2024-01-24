التقاعد كشفت قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صرف الرواتب بالزيادة في شهر فبراير 2024

يبحث العديد من المتقاعدين العراقيين عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وهل تشمل تلك الزيادة جميع المتقاعدين لذلك وضحت مؤسسة التقاعد العراقية بأن تلك الزيادة تشمل فقط جميع من وصل راتبهم مليون دينار عراقي أو أقل من مليون دينار حيث تصبح قيمة الزيادة 100,000 دينار عراقي ولا تشمل تلك الزيادة الجديدة المقررة من وزارة المالية العراقية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق وموعد صرف الرواتب بالزيادة في شهر فبراير 2024 من قبل وزارة المالية في دولة العراق.

شروط الحصول على راتب التقاعد في دولة العراق

يريد الكثير من مستفيدي برنامج التقاعد في دولة العراق التعرف على جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على البرنامج التقاعدي بالعراق لذلك إليكم جميع الشروط والضمانات اللازمة للحصول على راتب شهر فبراير لعام 2024 كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

دفع جميع المستحقات المالية لدي مؤسسة التقاعد في دولة العراق.

كذلك يجب توفير العمر المناسب للتقديم أو الحصول على الراتب من مؤسسة التقاعد في دولة العراق الذي يبدأ من 60 عام.

يجب أن يقضي المتقدم عشرون عام في عمله في دولة العراق.

يكون لدى المتقدم حساب مصرفي داخل نطاق دولة العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024

وضحت وزارة المالية العراقية بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2024م يبدأ من اليوم الأول من شهر فبراير القادم ولن يتغير موعد إيداع رواتب المتقاعدين العراقيين هذا الشهر لعدم وجود عطلة رسمية أو أعياد ومناسبات رسمية في ذلك اليوم داخل أراضي الدولة.