نزلها وشجع.. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية HD على النايل سات وعرب سات والقنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم

خلال الساعات الأخيرة ازداد البحث الواسع عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية بشكل كبير في دولة، وتعتبر القناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من القنوات المميزة في نقل المحتوى الرياضي، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بين عشاق كرة القدم خاصةً منذ انطلاقهان وتساهم التحديثات المستمرة التي تجريها القناة في جذب جمهور واسع حيث تقدم محتوى رياضي بجودة عالية.

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة الرابعة العراقية على عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

استخدم الريموت كنترول للدخول إلى قائمة الجهاز.

اختر خيار التركيب من القائمة الرئيسية.

اختر البحث اليدوي وأدخل التردد والاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز في الحقول المخصصة.

ابدأ عملية البحث عن القنوات وانتظر حتى اكتمالها.

حفظ الإعدادات بعد تنزيل القناة بنجاح.

تردد قناة SSC Sport 1 الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

لمحبي وعشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة مباراة العراق وفيتنام في بطولة كأس آسيا 2024 عبر قناة SSC Sport 1 يمكنكم ضبط الترددات على النايل سات وعرب سات كما يلي:

على النايل سات:

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

على عرب سات:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2024

تقام المباراة اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، حيث سيكون موعد انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام فيتنام