تحميل pdf ل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي spa gov iq umberlla كافة المحافظات

اعلنت الحكومة العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر يناير الجاري، حيث كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن ظهور الكشوفات بأسماء المقبولين عبر منصة مظلتي بعد اعتماد من الوزارة، وصرح عن تأخير اعلان أسماء المقبولين في الوجبة السابعة هو زيادة طلبات المتقدمين من المواطنين، وتحرص الحكومة على تقديم الدعم للمواطن وخاصة الفئات الفقيرة لمساعدتهم في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة، ونقدم اليكم خلال المقال كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أطلقت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة بعض الفئات ومنها محدودي الدخل والأسر الفقيرة وكذلك الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة، وتتلقي يوميا آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على الوجبة السابعة والاخيرة لشهر يناير 2024، وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن المقبولين عبر منصة مظلتي من خلال رقم الهوية، كما أكدت أن تأخير كشوفات الأسماء هو بسبب تحري الدقة في الطلبات المقدمة لضمان حصول المستحقين فقط ووصول الدعم لهم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت الوزارة عدة شروط حتي يتم القبول الطلب المقدم للحصول على الوجبة السابعة في برنامج الرعاية الاجتماعية:

ينبغي أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم داخل حدود الدولة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

إرفاق جميع المستندات والاوراق المطلوبة والإلتزام بكتابة كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة.

ألا يكون الشخص حاصلا على معاش أو منحة أخرى مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك أصول او انشطة تجارية او عقارات.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أتاحت الحكومة امكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي للتسهيل على المواطن، وذلك من خلال الخطوات التالية: