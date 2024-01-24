البوابة التعليمية نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 استعلام جميع المراحل التعليمية من وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر منصة وزارة التربية والتعليم من أكثر الموضوعات التي تشغل بها الطلبة والطالبات، لهذا قامت وزارة التعليم العمانية بتوفير رابط يسهل الاستعلام عنها من خلال الإنترنت، حيث تحرص الوزارة على تسهيل الكثير من الخدمات للطلاب، ونعرض فيما يلي الرابط والخطوات.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

يتم تفعيل لينك استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 حيث يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على النتيجة، ويزداد البحث عنها على محركات الإنترنت حتى يتمكن كل طالب من معرفة كيف أدى في الامتحانات وما هو معدل نجاحه؟، ولهذا حرصت وزارة التعليم العمانية على توفير موقع إلكتروني يساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم دون الحاجة إلى الخروج للمدارس أو المديريات التعليمية وعمل زحام وتكدس ويعرض الموقع النتيجة بالتفصيل

نتائج الطلبة سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان من خلال هذا الرابط واتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع البوابة التعليمية في عمان .

ثم اضغط على أيقونة التعليم الظاهرة على الشاشة.

بعدها اختر نظام البوابة.

ثم حدد نتائج الطلاب بعدها اختر الصف الدراسي.

ثم سجل جميع البيانات المتعلقة بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

سجل رقم الجلوس في الخانة المحددة لها.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة المعلومات المدخلة قم بالضغط على أيقونة عرض النتائج ستجدها في نهاية الصفحة.

انتظر لحظات قليلة وستظهر النتيجة الخاصة بالطالب بالتفصيل.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العمانية تعمل جاهدة من أجل توفير عدد كبير من الخدمات التعليمية المهمة للطلاب إلكترونيًا، حتى تساعدهم على الاستفادة بشكل كبير وتزيد من كفاءة العملية التعليمية والعمل على تطويرها ونهوضها، فمن أهم الخدمات التي تقدمها لخدمة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل الدراسية.