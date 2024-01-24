المؤسس عثمان 145 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 على تردد قناة Atv التركية على جميع الاقمار

تنتظر الجماهير الغفيرة مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 بث الحلقة القادمة بفارغ الصبر، والتي طال انتظارها منذ الموعد الثابت لبثها الأسبوعي، وقد نتج عن عدم بث الحلقة في موعدها الأصلي حالة من الذعر بسبب تعلق المشاهدين بأحداث المسلسل و شغفهم الشديد لمعرفة ما سيحدث من معارك وصراعات حتى تستقر حكم الدولة العثمانية، حيث يمكن الجزم بأن مسلسل قيامة عثمان من الأعمال الدرامية القليلة التي حققت هذا النجاح الساحق في تاريخ الدراما التاريخية على مستوى العالم.

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 الذي ينقل على كثير من الفضائيات العربية والتركية على كل الأقمار الصناعية، بعد أن حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، وخاصة بعد العرض على شاشة atv التركية وقناة TRT 1 التركية الحكومية، ثم توالت القنوات في شراء المسلسل بعد عمليات البحث المكثفة عن حلقاته عبر شبكة الإنترنت، ومن المؤكد أن حلقة مسلسل قيامة عثمان تذاع اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري في تمام السابعة بتوقيت تركيا.

تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

يبحث محبي ومتابعي قيامة عثمان الحلقة 145 عن تردد قناة ATV التركية لمتابعة الجزء الخامس من أضخم ما قدمته الدراما التركية من أعمال، وفيما يلي تردد القناة على كل الأقمار الصناعية.

تردد قناة ATV على النايل سات.

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة ATV على عربسات.

التردد: 12692

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة ATV على استرا سات.