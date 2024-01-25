رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا mlazemna

أصبح رابط الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من أولويات الأسر وطلاب السنة الدراسية الخالية، لما لها من أهمية كبيرة في الحياة العلمية لطلب العراق، وقد قام الطلبة بالالتزام بكل تعليمات وزارة التربية منذ بداية الفصل الدراسي الأول، وخاصة قبل انطلاق الامتحانات من مذاكرة جميع المقررات التعليمية، وفهم وحفظ كل ما تشمله الدورس من معلومات هامة، والحرص على التدريبات وحل أكبر قدر من الأسئلة والنماذج التي وردت في السنوات السابقة، لكي يكون الطالب على استعداد تام لمواجهة الإمتحان وتحصيل درجات جيدة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf

بعد الاستعداد للامتحان و خوض الامتحانات في مواعيدها المحددة والتي بدأت يوم الأحد 21 يناير الجاري، يأتي دور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، حيث ينتظر الطلاب درجاتهم في جو من القلق لا يقل خوفا عن قلق الامتحانات، وقد أهابت وزارة التربية العراقية بأولياء الأمور وأبنائهم الطلبة بعدم الدخول على المواقع الغير رسمية التي تعلن مكررا تحميل النتيجة على مواقعهم لأهداف أخرى وهي زيادة نسبة الزيارات لديهم، حيث لن تتوفر النتيجة إلا من خلال البوابة العراقية لوزارة التربية، وعلى الطلاب الالتزام بالخطوات الآتية لكي يجدوا درجاتهم الصحيحة.

التوجه إلى بوابة التربية العراقية .

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

بعد اختيار أيقونة ” نتائج الصف الثالث متوسط “.

حدد المحافظة التي يمتحن فيها الطالب.

ثم إبدأ في تسجيل باقي المعلومات عن الطالب.

استمر وسجل رقم الجلوس واسم المدرسة.

وفي النهاية يجب الضغط على زر ” بحث”.

يفضل مراجعة البيانات جيدا قبل الخطوة الأخيرة.

تعليمات وزارة التربية العراقية لطلبة الثالث المتوسط 2024

وجهت الوزارة تعليمات ممتازة لكل طلاب الثالث متوسط 2024 تساعدهم في النجاح ومنها.