لينك مظلتي بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر spa.gov.iq

مظلتي بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة دفعة شهر يناير الأخيرة، تعد هيئة الحماية الاجتماعية أحد أهم المؤسسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والتي أصبحت مسؤولة عن كل ما تقدمه الحكومة العراقية للفقراء، من خلال برامج الدعم التي تعلن رسميا وفقا لشروط محددة من الوزارة، ويقدم المواطن بتسجيل اسمه وبياناته ويتم فحصها من اللجان المتخصصة ثم تعلن وزارة العمل عن اسماء الوجبة الاخيرة.

مظلتي بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لكي تقوم هيئة الحماية الاجتماعية بتنظيم عمليات الدعم والخدمات التي يحتاج إليها المواطن أطلقت منصة ” مظلتي” لتكون الجهة الرسمية، المنوط بها تقديم المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالدعم وموعد نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، وقد تم توضيح طريقة معرفة المستحقين بالدعم النقدي كما يلي.

الدخول على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية .

حدد رقم الوجبة التي تستعلم عنها.

اكتب اسم المحافظة.

تجد زر تحميل كشوفات اسماء الوجبة السابعة كل محافظة على حدة.

اكتب اسمك الثلاثي في أيقونة البحث.

ثم اضغط بحث لمعرفة هل أسمك موجود في الكشف أم لا.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2024

توفر منصة مظلتي كل خدمات الرعاية الاجتماعية للعراقيين إلكترونيا، حيث لن تذهب إلى مقرات وزارة العمل لاحقا للتقديم في رعاية الدولة النقدية، كل ما عليك فعله هو الدخول على منصة مظلتي وسجل في استمارة الرعاية الاجتماعية، لتحصل على الراتب الشهري وفقا لقاعدة البيانات المتاحة في الهيئة، كما تتيح أيضا مظلتي تقديم خدمة مهمة أيضا وهي تحديث بطاقة التموين للمواطن أو المواطنة العراقية، بجانب خدمة تحديث العنوان السكني للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، وأحيانا يتعرض المستفيد لإيقاف الدعم النقدي ويحتاج إلى معرفة السبب عليه الدخول على مظلتي والإطلاع على السبب الذي حال بينه وبين الراتب الشهري.