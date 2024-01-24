اعرف موعد رفع سن المعاش لـ 65 لجميع العاملين بالدولة + خبر زي السكر للموظين من الوزارة

رفع سن المعاش لـ 65 من القرارات التي يتم مناقشتها حاليا في البرلمان والتي من المتوقع أن يطبق خلال السنوات المقبلة بشكل تدريجي، وتهدف الحكومة من ذلك لتوحيد سن المعاشات لجميع الفئات العاملة بالقطاع الحكومي وتوحيد جميع مميزات التأمين التي يحصل عليها بعد الوصول إلى سن التقاعد، كما تسعي الحكومة في معالجة العجز السائد في منظومة المعاشات وتخفيف الحمل على خزانة الدولة، ونقدم اليكم موعد تطبيق زيادة سن التقاعد خلال سطور التقرير.

رفع سن المعاش لـ 65

تنص المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على إحالة الموظف على سن المعاش إلى 60 عاما ولكن تتضمن هذه المادة بند ينص على إمكانية توحيد سن المعاشات لجميع العاملين في أجهزة الدولة الادارية ليصبح 65 عاما، وتمت مناقشة هذا القرار بالبرلمان وتمت الموافقة عليه ومن المقرر أن يتم العمل به بشكل تدريجي ليكون سن التقاعد الرسمي 65 سنة بحلول عام 2040، بينما في القطاع الخاص تتعارض نصوص هذه المادة مع قانون العمل الجديد حيث يكون سن التقاعد عند 60 عاما، وننشر لكم الزيادة التدريجية في سن المعاش كما يلي:

سن المعاش يكون 61 عاما بحلول عام 2032.

رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في عام 2034.

زيادة سن المعاش إلى 63 عاما بحلول شهر يوليو 2036.

سن التقاعد يكون 64 عاما بحلول عام 2038.

رفع سن المعاش إلى 65 عاما في يوليو 2040.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

من المقرر أن يتم الموافقة على رفع سن المعاش لـ 65 لموظفين القطاع العام خلال الفترة المقبلة، ومن جهة أخرى تزايد البحث من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن بداية الصرف بداية من يوم الخميس 1 فبراير 2024 ولمدة ستة أيام حتي يوم الأربعاء 7 فبراير، وتحرص الحكومة على تقديم الدعم من خلال زيادة نسبة المعاشات لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة، وقد ازدادت التساؤلات عن موعد الزيادة المقبلة فإنها بحسب المادة 35 من قانون التأمينات تكون في شهر يوليو من كل عام بنسبة 15% وبالتالي فإن الزيادة تكون بحلول شهر يوليو 2024.