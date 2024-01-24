بشري سارة”.. زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 وفقا لقانون العمل الجديد لهذة الفئات فقط ..هي دي الاخبار ولا بلاش

أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر أكتوبر الماضي عن زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص وذلك وفقا لقانون العمل الجديد الأمر الذي جعل الكثير من العاملين بالقطاع الخاص يرغبون معرفة تفاصيل هذا القرار وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 وفقا لقانون العمل الجديد

اشتمل قانون العمل الجديد على العديد من البنود والتي من بينها زيادة الحد الادني للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنية بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية تبلغ قيمتها 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني لتتواكب مع الزيادة السنوية التي يحصل عليها كل من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري الخاص بالدولة والتي تبلغ نسبتها 7% من الأجر الأساسي.

المستفيدون من الزيادة السنوية

يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية عن المستفيدون من الزيادة السنوية حيث أعلنت الحكومة المصرية أن كافة العاملين بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من الزيادة السنوية التي أقرها قانون العمل الجديد إلا أنه يوجد بعض الفئات لا يشملها هذا القانون وعليه لا ينطبق عليها قيمة الزيادة السنوية والتي تبلغ نسبتها 3% من أجر الاشتراك التأميني وهذه الفئات تتمثل في كل من الآتي:

عمال الخدمات المنزلية.

البوابون.

السائقون.

الجنينية.

الطباخين.

الأمن.

السفرجية.

كافة العاملين داخل المنزل.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

أوضحت الحكومة المصرية أنه من المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص بداية من يوم واحد يناير 2024 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.