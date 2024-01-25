احفــظ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بـ جميع المحافظات بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية

تتصدر عمليات البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على الرغم من الاختبارات مازالت قائمة ومن المقرر أن تنتهي خلال أيام في كافة المحافظات، ولكن صرحت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح تتم عقب الانتهاء من الاختبار الخاص بكل مادة مباشرة حتي تظهر النتيجة بصورة سريعة ويتمكن كل طالب من الحصول عليها وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، ونقدم اليكم خلال المقال موعد اعلان نتيجة الدور الاول للصف الثالث متوسط.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

بدأت اختبارات الفصل الاول للصف الثالث متوسط بالعراق يوم الأحد 21 يناير الجاري ومازالت الامتحانات مستمرة، وبدات عمليات التصحيح في مراكز الكنترول بجميع المحافظات لكي يتم اعلان النتيجة بشكل مباشر قبل بداية الفصل الثاني، ومازالت عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات قائمة والتي تكون بشكل دقيق حتي يحصل كل طالب على حقه من الدرجات كاملا وهذا ما نبهت عليه الوزارة من أجل تحرى الدقة في النتائج، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد انتهاء الاختبارات بأسبوعين تقريبا في المحافظات دفعة واحدة وليست بصورة تدريجية كما حدث العام الماضي فور اعتمادها من الوزارة بشكل رسمي ثم تعلن عبر موقع نتائجنا، ثم يتم إرسال كشوفات الدرجات إلى المدارس حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدور الاول الثالث متوسط

يتساءل كتير من الطلاب عن كيفية العثور على نتائج الثالث متوسط الدور الاول بكافة محافظات العراق، وقد حددت الوزارة موقع نتائجنا حتي يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة من خلاله وذلك بعد اعتماد الوزير النتيجة بشكل رسمي وإعلان نسب النجاح، ويمكن لأي طالب الاستعلام عن نتيجة الدور الاول للصف الثالث متوسط عبر الخطوات التالية: